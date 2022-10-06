Путін лише за 2 тижні припустився одразу 5 смертоносних помилок - Піонтковський

Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що російський диктатор Володимир Путін лише за два тижні припустив п'ять помилок, які можуть статити для нього смертоносними.

Про це російський публіцист Андрій Піонтковський розповів 24 каналу.

За словами опозиційного політика, йдеться про такі похибки Путіна:

оголошення мобілізації у РФ; спроба анексії частини України; ядерний шантаж; підрив газопроводів "Північний потік 1", "2"; присвоєння новго звання очільнику Чечні Кадирову.

Щодо мобілізації, на думку Піонтковського, це соціальна бомба, яка вибухне так само, як мобілізація царської армії у 1914 році. У 1917 році мільйони тих "мобіків", яких погнали на фронт за незрозумілі ідеї, повернулись з гвинтівками в Петроград.

"Запевняю вас, що ті "мобіки", які виживуть, повернуться в Москву з автоматами, і спочатку підуть грабувати Рубльовку, а потім дійдуть до Кремля", – зауважив російський публіцист.

Російський опозиційний політик продовжив, що друга помилка – це спроба анексії частини України. Путін підписав укази про "входження" 4 областей України у склад Росії. Третя - погрози застосування ядерної зброї. Однак у відповідь він отримав такі попередження особисто від Байдена, Саллівана і Блінкена, що навіть російські пропагандисти припинили обговорювати цю тему.

Четверта смертоносна похибка Путіна - підрив "Півничних потоків". Піонтковський вважає, цими підривами він закінчив економічну співпрацю з Європою. Можливо, цієї зими буде важко, але налагоджуються вже інші потоки. І остання помилка - присвоєння звання генерал-полковника Кадирову. Він, а також Прігожин останнім часом почали правдиві речі про вищий командний склад РФ. А це демонструє, що військова машина Путіна розвалюється на очах, і він робить найгірший хід.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Нагадаємо, очільник Міноборони Олексій Резніков заявив, що провальні мобілізаційні заходи в Росії та неспроможність забезпечити армію всім необхідним призведуть до зміни теперішнього режиму в цій державі.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни не дуже охоче йдуть воювати до України. Так, лише за перші два тижні мобілізації в РФ понад дві тисячі росіян звернулися до України з бажанням здатися в полон.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов називає мобілізацію у РФ "п'яною", оскільки новобранці, для яких немає місця у військових частинах РФ, влаштовують п'янки та дебоші під заборами частин та у землянках.

"Вони живуть під забором бригади, розпалюють вогонь, поки є гроші, харчуються за свій рахунок, влаштовують п'янки та дебоші. Зараз підуть крадіжки місцевого населення, коли у них почнуть закінчуватися гроші, бо в них не буде за що жити", - розповідає він.

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