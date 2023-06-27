“Путін любить тих, хто нижче нього”: Череватий про ймовірного наступника Шойгу

Російські “воєнкори” зазначають, що на посаду міністра оборони замість Сергія Шойгу може бути призначений губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Для президента РФ Володимира Путіна це ідеальна кандидатура, адже він — повний телепень і точно не зрадить.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

За його словами, саме за таким принципом формується оточення диктатора — аби тільки вони були нижчими інтелектуально: “Дюмін — це охоронець Путіна. Золотов, голова Росгвардії, — дегенерат. Кажуть, що він схожий на президента РФ. “Приведи свою некрасиву подружку” — Путін привів Золотова. Він на нього зовні схожий, але ЩЕ більш страшний. Дюмін з тієї ж серії. Путін поставив його на область. А що той може? Він же повний телепень”.

Череватий продовжив: “Потьомкіним нових часів був Шойгу, у якого з часів МНС могло не бути пожежних машин, але були новітні найдорожчі телевізійні камери. З ним завжди їздила дивізія піарників. Те ж саме він робив в Міноборони. Крали направо й наліво, малювали потьомкінські полігони, якісь засоби ураження”.

Заступник командувача Східного угруповання військ зазначив, що Шойгу хоча б був апаратником, який доволі молодим став очільником МНС і знав цю внутрішню кухню. Натомість Дюмін, за його словами, — управлінець нижчого рівня: “Але це стиль Путіна — він любить тих, хто нижче нього. Хоча, здавалося б, куди ще нижче нього інтелектуально? Але вони показали за шкалою цінностей, що не зрадять”.

Череватий зауважив, що Дюмін не зможе відновити знищені кращі бригади Росії: “Це шило на мило. Як цей Дюмін зможе відновити знищені кращі бригади Росії? Тому що б вони не говорили про Пригожина, але той врятував найдорожче для них — час. Він та його приватна кампанія, хай недолуга, з космічними втратами, але він зберегли час, коли показували, що атакують”.

Відкритим лишається питання, що вони робитимуть зараз, прокоментував Череватий: “Треба або оголошувати мобілізацію (чого вони бояться), чи вигадувати еквілібристику, щоб заповнити особовий склад, адже у них проблеми з цим. Так, є радянська військова техніка, так, вони отримують “Шахеди”, налагодили виробництво ракет. Але ракетами ти не захопиш територію, не отримаєш військову перемогу”.

До того ж, все це тільки підбурює наших партнерів давати Україні кращу та якіснішу зброю, додав заступник командувача Східного угруповання військ: “Дочекаємося F-16, вони відповідатимуть за ці ракети. Перемолотимо далі їхні підрозділи, які прийшли на зміну “вагнерівцям”. Поразка буде, ціна для них росте. Вони вже не торгують нафтою і газом. За все доведеться платити”.

Череватий резюмував: “Вони випустили страшного Джина — упустили монополію на насилля. Ми прогнозували все це. За все доведеться платити. Це лише питання часу. Але ціна надто висока — кращі сини і дочки нашої землі. Вони назавжди залишаться в нашій пам’яті та історії. А російські злочинці будуть в списках тих, кого показуватимуть як негативний приклад”.

Нагадаємо, Пригожин разом із найманцями ПВК "Вагнер" влаштували одноденний бунт 24 червня, заявивши про "похід на Москву". Причиною цього власник компанії називав начебто обстріл тилових позицій "вагнерівців" у Ростові, в чому звинуватив регулярну російську армію.

Про завершення походу Пригожин оголосив того ж вечора, не дійшовши 200 км до Москви. Свої дії пояснив небажанням проливати російську кров.

За даними джерел у ЗМІ, в обмін на припинення бунту у Кремлі могли пообіцяти Пригожину звільнити Шойгу та Герасимова. Однак речник президента РФ Дмитро Пєсков запевняв, що такі кадрові зміни не були предметом перемовин.

Президент Росії Володимир Путін поки що не звільнятиме міністра оборони Сергія Шойгу, щоб це не мало вигляд, начебто він виконує вимогу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 26 червня.

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