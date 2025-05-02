Путін має новий задум на фронті: експерт повідомив, на що націлився диктатор

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Диктатор РФ Володимир Путін може обрати інше мету на фронті. Ресурси країни-агресорки вже на межі, а тому план із захоплення більшої частини України реалізувати окупанти не зможуть.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу.

У росіян майже закінчилося артилерійське озброєння і танки. Окрім того, каже експерт, в РФ знижується промислове виробництво. Хоч Росія досі отримує доходи від нафти й газу, вона вже не здатна виготовляти зброю в тих обсягах, як приміром, пів року тому.

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Разом з тим Кремль продовжує підготовку до літньої кампанії. За словами Нарожного, це підтверджує те, що кількість бойових зіткнень на фронті зростає щодня. Що більше - на Донецькому напрямку відбувається накопичення сил зі сторони РФ. Зауважимо, що зараз контролем ЗСУ перебуває Це близько 22 – 25% Донеччини, включаючи Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

“Ймовірно, Росія спробує через Торецьк дійти до Костянтинівки й захопити Покровськ, а далі – до Слов'янська й Краматорська”, - висловився військовий експерт.

Основна мета цієї операції – не стільки військова, скільки пропагандистська. Москва прагне показати, що Росія "звільнила" всю Донецьку область, каже Нарожний.

Втім, переконаний він, російським окупантам це не вдасться. Зокрема, росіяни вже рік не можуть взяти Часів Яр. Це значно менше місто, ніж Костянтинівка, де до широкомасштабного вторгнення проживало лише 10-15 тис. осіб.

За словами експерта, саме тому не йдеться про "легку прогулянку" до межі Дніпропетровської області. Навіть якщо їм вдасться просунутись, це триватиме дуже багато часу.

Зазначається, що зраз ворог перебуває на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Росіяни намагаються пробитися на територію Дніпропетровщини – залишилося 5-6 км. Тобто ця межа не є для них кінцевою – вони прагнутимуть йти далі.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявляв, що армія РФ готує "подарунок" Путіну на 9 травня. З його слів, росіяни прагнуть дійти до адмінкордонів із Дніпропетровською областю і бажано зайти на територію Дніпропетровщини.

Експерт Ігор Романенко також вважає, що РФ має намір до 9 травня зайти до нового регіону України. Адже під час параду в Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються на війні.

Дата публікації 23:09, 01.05.25 Кількість переглядів 25 Російський обстріл Запоріжжя: є поранені та люди під завалами