Путін має “план Б” замість мобілізації: експерт розкрив альтернативи Кремля

Мобілізація в Росії / © Getty Images

Ризик оголошення мобілізації в Росії існує, проте це один із найменш бажаних варіантів для Кремля.

Про альтернативні шляхи посилення військових ресурсів Росії розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” в інтерв’ю Главреду.

За словами Лакійчука, Кремль може вдатися до мобілізації, якщо вважатиме її необхідною, але існують ще два сценарії:

Відібрати армію у Лукашенка

“Навчання у Білорусі завершилися, і росіяни отримали приблизно 40 тисяч підготовлених бійців. Доки на території республіки присутній російський контингент, залишається можливість перехопити владу у Лукашенка задля вирішення своїх питань. Ймовірність такого сценарію невисока, проте Москва давно до цього прагне”, — зазначив Лакійчук.

Залучити військових із КНДР.

Експерт додає, що Путін теоретично міг би розраховувати на північнокорейських солдатів, але невідомо, чи отримає Кремль від Пхеньяна нову партію військових, оскільки питання оплати залишається невирішеним.

"Правда, кажуть, що Путін "взув" його на гроші, тому невідомо, чи отримає Кремль від Ина нову партію північнокорейських солдатів", - додав він.

Що з мобілізацією в Росії

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що у першому півріччі 2025 року РФ мобілізувала близько 150 тисяч осіб, що майже не покриває щомісячні втрати на фронті. Одночасно Росія планує осінній наступ на трьох напрямках: Куп’янському, Покровському та Запорізькому, через що змушена перегруповувати війська.

Через зменшення охочих укладати контракти Кремль, ймовірно, поступово збільшуватиме щомісячний призов до 50-60 тисяч осіб, переважно у невеликих містах та віддалених регіонах, щоб уникнути протестів у великих містах.

“Строковиків одразу на фронт не відправлятимуть, але можуть змушувати підписувати контракти”, — зауважив Гетьман.

Як повідомлялось раніше, після завершення у Білорусі спільних навчань “Захід-2025” Росія вивела звідти свої війська. Не було зафіксовано активності ворога у напрямку кордону з Україною.