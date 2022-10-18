Путін має три мети: Жданов про удари дронами-камікадзе по Україні

Президент Росії Володимир Путін ініціював масовані удари по Україні іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136, щоб добитися трьох цілей.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

Як пояснив Жданов, що активність армії Росії може мати кілька пояснень:

"Перше – руйнування енергетичної інфраструктури, на чому акцентував Путін. Друге – створення паніки серед населення, вони сподіваються, що цей відсоток почне зростати, що люди панікуватимуть і розбігатимуться. Третє завдання – це заповнення прогалин на лінії фронту. Якщо на фронті не можуть ескалювати ситуацію і досягти відчутних результатів, треба зруйнувати саму країну".

На запитання, чи намагаються окупанти за допомоги дронів розвідати місцерозташування українських засобів ППО, експерт відповів:

"З засобами ППО тут жодних проблем немає. Зазвичай Росія застосовує літак далекої радіолокаційної розвідки А50. Вони стаціонарні наші пости знають, а мобільні пости постійно змінюються – ми постійно маневруємо. Тому немає сенсу – їх засвітять, але потім одразу треба завдавати удару, поки вони перебувають на своїх позиціях".

На його думку, таке масове застосування дронів може говорити про те, що з ракетами в окупантів є проблеми, і дрони заповнюють небо замість ракет.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли до висновку, що атаками безпілотників по Україні російські війська віддають перевагу створенню психологічного терористичного впливу, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснює, що росіяни "знайшли ключик" до української ППО.

"Неприємна сторона полягає у тому, що вони дуже швидко почали витрачати наш ракетний запас ППО. Бо треба збивати дрони", – розповів радник ОП.

Він припустив, що росіяни ще "два-три місяці можуть кошмарити українців безпілотниками у такому режимі, як сьогодні".

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