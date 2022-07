Путін мобілізує економіку до тривалої війни проти України – ISW

Кремль готує російську економіку до "особливих заходів".

Кремль планує мобілізувати російську економіку, готуючись до тривалої війни в Україні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Зокрема, підприємців хочуть зобов'язати фінансувати армію. Так, Держдума внесла поправку до федеральних законів про підтримку збройних сил РФ, яка передбачає введення "особливих заходів в економічній сфері". Вони зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) підтримувати так звані "спеціальні та антитерористичні операції".

Документ:

забороняє підприємствам відмовлятися від державних замовлень на проведення так званих спеціальних військових операцій:

дозволяє Кремлю змінювати контракти зі співробітниками й умови праці – наприклад, примушувати їх до роботи в нічний час чи державні свята.

В описі поправки зазначається, що війна в Україні (так звана "спецоперація"), виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки. Кремль закликає російських чиновників "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".

"Путін, ймовірно, мобілізує економіку та промисловість для підтримки воєнних дій", – вважають в ISW.

