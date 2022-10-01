Путін може атакувати західні системи зв’язку з космосу - адмірал Радакін попередив про загрозу

Президент РФ може віддати наказ про атаку на Велику Британію з космосу, вивівши з ладу її системи зв'язку та ізолюючи її від світу.

Голова оборонного штабу міністерства оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін попередив, що російський президент Володимир Путін має можливості здійснити атаку з космосу на західні системи зв’язку, збиваючи супутники.

Про це пише видання Mirror.

Адмірал Тоні Радакін заявив, що російський президент має можливості для атаки, спрямованої на GPS і супутники зв'язку, які можуть спричинити хаос для Заходу.

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Російський лідер постійно погрожував західним державам від початку війни проти України в лютому та вказав, що готовий використати ядерну зброю для "захисту російського суверенітету".

Ситуація загострилася після заяви Росії про "приєднання" чотирьох українських регіонів, що означає, що тепер він може стверджувати, що напад на ці території є "нападом на Росію", навіть незважаючи на те, що анексію не визнали багато представників міжнародної спільноти.

Сер Тоні привернув увагу до повного спектру варіантів, які Путін міг би використати проти Заходу, від диверсійних апаратів і ядерних ракет до інформаційної війни.

Хоча війська Путіна зазнали кількох принизливих ударів під час триваючого вторгнення в Україну, а деякі окуповані території було звільнено, сер Тоні попередив, що не варто недооцінювати можливості Росії.

"У нього є можливості в космосі. Ми бачили приклад цього в кінці минулого року, коли Росія підірвала об’єкт у космосі, який утворив величезне сміття. У Росії є ядерний потенціал, у Росії є підводний потенціал", – сказав він у коментарі Telegraph.

Західні країни також зараз розслідують кілька вибухів на газопроводі Nord Stream.

Хоча прямо не звинувачуючи Росію, Радікан сказав: "Росія має здатність руйнувати інші сфери на додаток до того, що вона робить в Україні, що вона робить в енергетиці та що вона робить у цих дипломатичних та інформаційних битвах".

Атака на системи GPS може порушити роботу супутникових навігаційних систем, що потенційно може завдати шкоду як цивільним особам, так і силам безпеки.

У Путіна може виникнути спокуса атакувати сателіти, тому що це уникає прямого нападу на територію іншої країни, і йому можуть не протидіяти такі міжнародні зусилля, як його вторгнення в Україну.

Але голова оборонного штабу сказав, що він упевнений, що Велика Британія "подолає тиск", який Росія намагається чинити на Захід.

Нагадаємо, Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо спроби анексії частини України.

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