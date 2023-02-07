Путін може готувати "божевільні речі" на 24 лютого: експерт розповів про небезпечні "сюрпризи" Росії

Експерт вважає, що у Путіна "на карту поставлене абсолютно все", тому можна очікувати будь-яких "божевільних речей".

Військовий експерт Петро Черник вважає, що очільник Кремля Володимир Путін на річницю вторгнення - 24 лютого - може приготувати "божевільні речі". Зокрема, окупанти можуть планувати ракетні удари по українських мостах.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Експерт вважає, що ракетними ударами Росія хоче відірвати лівобережжя від правобережжя і залишити фронт без західного постачання.

"Однак рівень нашої ППО виріс. Ми зіб'ємо близько 90% їхніх ракет, а ще у них серйозні проблеми з прицілюванням, це не HIMARS на Херсонщині. Усі дуже добре пам'ятають ті фото – це просто філігранна робота. Розуміємо, наскільки в них усе важко в частині радіолокаційного наведення, а через супутник ще важче, бо система складна, хоч її і не можна відкидати, бо час від часу все ж "Шахеди" долітають до своїх цілей", – наголосив Черник.

Він не виключає, що країна-агресорка може використати для атак по Україні гіперзвукові ракети "Кинджал", які наша ППО не може збити.

"Якби могли, відважилися б уже. Утім, жодним чином не применшую їхнього божевілля й розумію, що у них на карту поставлене абсолютно все. У них немає шляху назад. Один їхній генерал ще на початку війни сказав дуже цікаву фразу їхньою мовою: "Не проиграть нельзя, выиграть – невозможно",– підкреслив військовий експерт.

Оцінюючи загрозу наступу з Білорусі, експерт наголосив, що для серйозного виклику на півночі Росії треба принаймні 40 тисяч підготовленого особового складу, 825 танків, 2500 одиниць бронетехніки, понад 1000 артилерійських стволів. Однак у них є лише багато піхоти. Він вважає, що її можна озброїти гвинтівками Мосіна, ППШ і кинути "вперед, за родіну, за Сталіна", але це не переламає хід війни.

"Божевільні дії можуть бути. Від них можна чекати чого завгодно. Вони можуть запустити на нашу територію кілька літаків Іл-76 з 200 десантниками на борту, але це все буде збите. Поки такої тверезої, розумної, яка б відповідала воєнним нормативам, операції, я з їхнього боку не можу побачити", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, під час відеозвернення 7 лютого глава держави Володимир Зеленський прокоментував загрозу повторного наступу. Він запевнив, що Україна уважно стежить за планами Росії і готова дати потужну відсіч ворогові.

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