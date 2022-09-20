Путін може готувати ескалацію: росЗМІ пишуть про нові накази для командування окупантів

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, ймовірно, готує ескалацію. Про це свідчать нові накази для командування окупантів.

Кремлівський диктатор на засіданні з розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) закликав забезпечити поставки "засобів ураження" у війська загарбників, а також наголосив на необхідності вивчати західну зброю, яка застосовується в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Організаціям ОПК необхідно в найкоротші терміни забезпечити постачання необхідного озброєння і техніки у війська, засобів ураження", – наголосив Путін.

Кремлівський диктатор просуває думку, що мовляв, ЗСУ використовують зброю з арсеналів НАТО.

"Ми повинні і можемо їх вивчати, ці арсенали і те, що там є, і те, що використовується проти нас", – сказав Путін.

Глава Кремля хоче, щоб в оборонній сфері РФ було 100% імпортозаміщення, тож "потрібно наростити виробничі потужності та скоротити терміни виробництва".

Нагадаємо, після заяв про проведення "референдумів", у Росії можуть заявити про загальну мобілізацію. Адже російські загарбники можуть вважати вогневий вплив на окуповані частини Херсонської, Запорізької областей та "ЛДНР" посяганням на "свої" території. Проте, на думку військового експерта Петра Черника, оголошенням мобілізації РФ лише пришвидшить свій колапс.

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