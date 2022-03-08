"Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні", - президент Єврокомісії

"Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні", - президент Єврокомісії

За словами Домбровскіса, Євросоюз зобов'язаний підтримувати Київ.

Президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю для Politico.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться в Україні. Очевидно, що Путін зараз перебуває в якомусь агресивному військовому настрої, і, на жаль, цілком ймовірно, що ця агресія продовжиться і в інших країнах", - зазначив він.

На його думку, під удар можуть потрапити країни Балтії.

"Досить подивитися на посилення агресивної риторики Росії і заяви про те, що Росія підтримує інтереси Білорусі в доступі до Балтійського моря, а також посилення антибалтійської риторики - у всякому разі, в Україні це також почалося з посилення антиукраїнської риторики", - додав Домбровскіс.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також попередив Захід, що Росія не зупиниться на Україні, бо "що більше звір з'їсть, то більше йому захочеться".

ТСН.ua