Путін може мобілізувати ще 300-400 тисяч "зомбованих" росіян - військовий експерт

За його словами, ці люди були повністю "зазомбовані" під час правління Путіна і не бачили іншого життя, крім російсьої розрухи.

Путінський режим може мобілізувати на війну з Україною 300-400 тис. росіян, задурманених пропагандою РФ.

По це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула, інформує "Еспресо".

"Ви не уявляєте життя у російській глибинці - це напівзруйновані міста та села. В цьому житті є тільки горілка та одна мета - померти за Росію. Таких людей 300-400 тис. знайдеться. Окрім того, щоденно підростає 2-3 тис. росіян, які досягають 18-річного віку", – зазначив Притула.

За його словами, ці люди були повністю "зазомбовані" під час правління Путіна і не бачили іншого життя, крім російсьої розрухи.

"Керівництво РФ може розпоряджатися цим контингентом, з якого тільки 2-3% здатні мислити", – підсумував експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

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