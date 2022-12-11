Путін може наважитися на застосування ядерної зброї: ексдепутат Держдуми РФ назвав передумови

Саме тоді, коли буде втрачено Крим.

Очільник Кремля Володимир Путін дійсно може застосувати ядерну зброю, однак надто пізно для нього.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов, який набув українського громадянства, під час бесіди із головною редакторкою видання "Гордон".

Пономарьов припустив, що застосування ядерної зброї може відбутися після втрати Москвою Криму.

Однак наказ очільника Кремля тоді ніхто не виконає.

Також Ілля Пономарьов зазначив, що керівництво Росії перебуває під впливом "колективного тиску".

"Я не знаю, чий тиск був більшим: тиск Заходу чи тиск Сходу. Але, безумовно, колективний тиск подіяв. Я від самого початку не вірив у те, що Путін на щось таке зважиться", – сказав він.

Водночас, як каже Пономарьов,, "одна річ – погрожувати, шантажувати, поводитися як шкільний хуліган, розчепірити пальці й іти вперед, а інша річ – застосувати".

"Я завжди вважав, що він може наважитися на застосування, але, як і все, що він робить, наважиться на це надто пізно. Коли він на це наважиться, це саме тоді, коли буде втрачено Крим. І тоді його наказ просто не виконають", – сказав він.

Військовий експерт, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь також дотримується такої думки. Він вважає, що Путін переконаний: у випадку застосування тактичної ядерної зброї ні США, ні НАТО не завдадуть удару у відповідь, а таким чином можна натиснути на Україну і змусити її підписати капітуляцію.

Нагадаємо, раніше очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Читайте також: