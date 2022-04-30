Путін може оголосити загальну мобілізацію 9 травня, але на війну росіяни не хочуть – військовий експерт

Путін може оголосити загальну мобілізацію 9 травня, але на війну росіяни не хочуть – військовий експерт

Росіяни використовують застарілу техніку, і її війська вже скоротилась ледь не на 40%.

9 травня може бути використане очільником Кремля для оголошення вже війни, а не просто спецоперації, і буде оголошена мобілізація, таку думку в ефірі «Єдиного марафону» висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Та він переконує, що теоретично таке може відбутись, але ось на практиці ситуація виглядає не на користь Росії. Адже за різними оцінками в Україні вже воює 92 батальойонно-тактичні групи із 140, які були спершу залучені.

«Вони або знищенні, або вже не придатні до використання. Їх просто вже не достатньо для реалізації тих цілей, які були поставлені Росією. Їхній наступ пробуксовує на Сході», - каже експерт.

До того ж він переконує, що прихована мобілізація вже триває. І з тих 60 тисяч резервістів, які планувалися залучити, змогли назбирати не більше 10-15 відсотків. Тож подальша мобілізація може бути виключно із непідготовлених кадрів, але для Україні вони створюють проблему, але не таку, яка могла бути.

Мусієнко зазначає, що спрацьовує ситуація на користь України, адже «сарафанним радіо» розносяться чутки про колосальні втрати росіян в Україні, тож до війська ніхто не поспішає.

Та й озброєння, яке вже зараз залучає Росія, це застарілі зразки, які залишились на складах. Через санкції виробляти новітню техніки не можуть. А за різними оцінками, додає експерт, на складах боєприпасів залишилося на кілька тижнів.

Загальна мобілізація в Росії та ядерна загроза - це та інше ТСН обговорила з військовим експертом

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