Путін може озброїти КНДР, щоб завдати проблем США і та іншим союзникам України – аналіз NYT

Коли США та їхні західні союзники заявили, що Україна може вдарити по території Росії їхньою зброєю, президент Володимир Путін почав посилювати погрози. Підтримка Путіна військових амбіцій Північної Кореї показала, що він може завдати проблем США та їхнім союзникам з НАТО іншими способами, окрім агресії в Україні.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"Він (Путін - ред.) ініціював у Росії навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Він сказав, що Москва розгляне можливість зміни доктрини, яка визначає, коли вона використовуватиме свій ядерний арсенал. Він нагадав країнам НАТО в Європі про їхні малі території та щільне населення, маючи на увазі, що їх можна легко знищити", - пише видання.

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А цього тижня президент Росії попередив, що може озброїти Кім Чен Ина у відповідь на послаблення обмежень на використання Україною західного озброєння.

"Захід постачає зброю в Україну і каже: "Ми тут взагалі нічого не контролюємо". Ми також можемо сказати, що ми комусь щось передали, а потім нічого не контролюємо. Нехай подумають про це", - сказав Путін під час свого візиту до Північної Кореї.

Попередження Володимира Путіна наприкінці його дводенної поїздки до Північної Кореї та В’єтнаму поставили Росію та Захід у новий виток ескалації щодо України. Вони відбуваються на тлі відволікання та політичної невизначеності серед головних прихильників Києва, а на горизонті вибори в США і Франції, які потенційно можуть змінити ситуацію, пише видання.

"Окрім використання ядерної зброї чи спричинення нових руйнувань на полі бою в Україні, російський лідер прагне довести, що він може чинити тиск і протистояти Заходу іншими способами та в інших місцях", - йдеться у матеріалі.

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"Я боюся, що ми в поганій спіралі, що політики мають ілюзію контролю. Дійсно небезпечна частина того, що відбувається, полягає в тому, що Росія готова діяти і сповнена рішучості отримати від Заходу плату за військову підтримку України – і вона готова вчинити кілька незворотних дій, наприклад, поділитися складними військовими технологіями з Північною Кореєю, - зазначив директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв.

Від самого початку вторгнення РФ до України Путін використовував загрозу ядерної війни як спосіб утримати західні країни від підтримки України.

Дозвіл Україні завдавати обмежених ударів по Росії, щоб захистити себе від атак через кордон, змусили Путіна відреагувати. Від того часу президент Росії часто згадував про свій ядерний арсенал і пропонував інші способи, якими РФ може посилити відповідь Заходу.

Скептики щодо риторики пана Путіна кажуть, що не бачать для нього жодних причин використовувати ядерну зброю. Високопоставлений чиновник НАТО, який говорив на умовах анонімності сказав, що Альянс вважає "малоймовірним", що Путін використовуватиме ядерну зброю в конфлікті, і не бачить жодних змін у ядерній позиції Росії, які б свідчили про інше.

Але Путін показав у Пхеньяні, що він може вжити заходів, окрім використання ядерної зброї і далеко від України, і все одно нервувати США та їхніх союзників.

Готовність російського лідера похвалитися можливістю озброїти Пхеньян, що було б неможливо уявити раніше під час перебування пана Путіна на посаді президента, показує, наскільки війна в Україні стала винятковим, визначальним принципом його зовнішньої політики та його правління.

"Російська зовнішня політика зараз побудована навколо війни. У будь-яких відносинах є три цілі: по-перше, підтримка російської військової машини; по-друге, підтримка російської економіки під санкціями; і по-третє, як я можу інструменталізувати ці відносини, щоб завдати болю США та їхнім союзникам за їх підтримку України", - сказав Габуєв.

Ті, хто сумнівається у "брязканні" Путіна ядерною зброєю, пояснюють, що Росія стоїть на передовій в Україні, що робить його малоймовірним, щоб зробити щось драматичне, що могло б ще більше мобілізувати прихильників Києва або поставити під загрозу його траєкторію на полі бою.

Тим не менш, деякі аналітики стурбовані тим, що нечутливість Заходу до попереджень Путіна створила ненадійну ситуацію.

За словами джерел, в Москві зростає відчуття, що погрози Росії на адресу Заходу були недостатньо переконливими і що потрібно трохи "підняти температуру".

Крім озброєння американських противників, включаючи Північну Корею та Іран, експерти в Москві обговорювали можливість кібератак або космічних атак, додало джерело видання.

Аналітики кажуть, що незаконні поставки зброї чи посилення диверсійних атак за межами України були б логічною ескалацією для Путіна.

Нагадаємо, Washington Post повідомило, що США встановили обмеження на удари по території РФ – на яку глибину можна бити.

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