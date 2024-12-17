Путін може перекинути війська КНДР на інші ділянки фронту: генерал попередив про загрозу

Північнокорейські військові можуть бути дуже ефективними у бою.

Військове командування РФ може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України. Втім, російський диктатор Володимир Путін ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

З його слів, не варто виключати того, що найближчим часом північнокорейські військові з'являться на інших ділянках фронту. Адже пріоритет Кремля – реалізація планів на східному фронті в Україні.

"Захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних межах, використання "вікна можливостей" – Путін може піти на це. Проте якщо війська КНДР з'являться в Україні, то це буде вже не участь у захисті території РФ, а у загарбницьких діях на території іншої держави", - пояснив він.

Романенко зауважує: незважаючи на деякі труднощі з системою управління, військові Північної Кореї можуть бути досить ефективними у бою. Солдати кім Чен Ина мають хорошу підготовку, а також знають радянське та російське озброєння.

"Вони (солдати КНДР - Ред.) йдуть уперед, якщо хтось падає, йому не допомагають і не надають допомоги. Підрозділ продовжує виконання завдання, а за ними йдуть ті, хто забирає поранених. Ось такий жорсткий підхід. Окрім того, вони мають певну мотивацію. Забезпечення цих солдатів значно краще, ніж у КНДР", – пояснив Ігор Романенко.

Як повідомлялося,воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували "гарячий прийом" північнокорейським військам у Курський області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47.

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