Путін може підставити Лукашенка і втягнути його у війну: військові розсекретили підступний план диктатора РФ

Диктатор РФ Володимир Путін усіляко схиляє білоруського диктатора Олександра Лукашенка прямо доєднатися до війни проти України. Найреалістичнішим є той розвиток подій, що 2023 року російські війська завдадуть ще одного удару по Україні з території Білорусі і спробують знову взяти Київ, можливо, вже за участю частини військ Лукашенка, щоб таким чином втягнути РБ у війну.

Таку думку висловили експерти Wirtualna Polska.

Експерти вказують, що станом на зараз жодних ознак підготовки наступу з території Білорусі немає. За словами колишнього командира військової бази в Редзіковому та учасника іноземних місій в Афганістані та Іраку Петра Левандовського, про можливу участь білоруських військ у війні досі достеменно не відомо.

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"Росіяни постійно роблять кроки щодо залучення до конфлікту білоруської армії. З іншого боку, вони заважають армії Лукашенка, забираючи частину техніки, боєприпасів та озброєння. Ставлю більше на те, що Білорусь для Путіна до кінця війни буде як тренувальний та логістичний центр, яким росіяни скористаються по максимуму. Вони також відвернуть увагу України від ділянок фронту, що залишилися, і зроблять явні дії, які залучають Київ до оборони півночі", - вважає полковник Війська Польського Петро Левандовські.

Втім, Левандовські припустив, що росіяни можуть піти в повторний наступ навесні 2023 року. І є ризик ще однієї спроби взяти Київ.

"Росіяни будують на території Білорусі основи наступу навесні цього року. Якщо вони хочуть щось отримати та змінити у цій війні, їм доведеться повторити напад на Київ. Це було б дуже сильною зміною образу війни. Вони відтворюють бойові можливості на території Білорусі, тож можуть захотіти рухатися у бік столиці України. Не виключаю, що тоді частину білоруської армії кинуть на фронт, але вже під російським прапором. Потім росіяни візьмуть на себе свої бригади, заберуть техніку з матеріальних баз і зможуть спробувати увійти з північної ділянки фронту", - попередив полковник Петро Левандовскі.

Колишній заступник начальника Служби військової контррозвідки полковник Мацей Матисяк також наголошує, що реальна загроза з території Білорусі все ще існує. Він акцентував увагу на грудневому візиті Путіна та Шойгу до Мінська, сказавши, що це "були не візити ввічливості". За його словами, такі поїздки чинять тиск на білоруського диктатора, який офіційно каже, що про тісне співробітництво з російською армією, але неофіційно чинить опір.

"Але чи вона буде реалізована, залежить від багатьох чинників, головний з яких - білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Недарма наприкінці грудня у Мінську з'явився президент Росії Володимир Путін. А раніше там був міністр національної оборони Сергій Шойгу. То були не візити ввічливості. Це постійно чинить тиск на білоруського лідера. Останній формально весь час заявляє про тісне співробітництво з російською армією, але неофіційно чинить опір", - каже полковник Мацей Матисяк.

Матисяк нагадав, що росіяни перекинули до Білорусі мобілізованих солдат, які там тренуються. За його даними, офіційно на території РБ близько 15-20 тисяч росіян, але неофіційно їх може бути значно більше.

На думку польського військового, якщо росіяни вдарять з РБ, можливо, вони залучать і частину білоруських солдатів.

"Тоді Путін міг би повідомити, що режим Олександра Лукашенка фізично підтримує російських солдатів. Проти цього виступає лише Лукашенко, бо він втратить владу... Путін пам'ятає удари, які він одержав у перші дні війни. Їм було б важко завдати повторного удару в цьому напрямку. Знову ж таки, це питання логістики. Росія забрала у Білорусі боєприпаси, особливо артилерію... А середньодобова витрата боєприпасів уже знизилася втричі-вчетверо в порівнянні з початковим етапом війни. Ризик ще одного невдалого нападу на столицю України величезний", - вважає полковник Мацей Матисяк.

Загроза від Лукашенка

28 грудня стало відомо, що Білорусь почала переводити армію на "воєнний час".

За кілька днів до Нового року посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що військові РБ та Росії готуються до війни.

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Рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає, каже командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Військові, за його словами, стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

А от, на думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

Сам Лукашенко ж цинічно проголосив "рік миру" у Білорусі та поскаржився на "мілітаризацію Європи".

Як вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, навряд чи росіяни будуть наступати з Білорусі. За його словами, у Лукашенка "мобіки" тренуються і звідти "більш-менш підготовлені війська батальйонами заходять на Донбас через Валуйки".

До слова, 2 січня Збройні сили Росії і Білорусі вкотре подовжили навчання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Вони триватимуть щонайменше до 8 січня.

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