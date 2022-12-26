Путін може почати полювання на системи Patriot іранськими ракетами - Forbes

Видання підкреслює, що удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні - системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.
Очільник країни-агресорки Росії Путін може використати надану Іраном зброю й тактику країни, щоб знищити найдосконалішу систему, яку Захід надає Україні - системи Patriot.
Про це пише Forbes.
"Путін може використати надану Іраном зброю та іранську тактику в будь-якій спробі знищити український (наданий Україні Заходом - ред.) Patriot. Зокрема, він може спробувати відтворити перевірену в бойових діях стратегію, використану хуситами проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції під час війни в Ємені", - йдеться в повідомленні.
Раніше кремлівський диктатор заявив, що "Росія знищить систему Patriot" на тлі того, що країна-агресорка продовжує бомбардувати українські міста, використовуючи іранські безпілотники.
Видання підкреслює, що удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні - системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.
"Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених у США. Не дивно, якщо іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки", - йдеться у матеріалі.
Forbes додає, що якщо Patriot буде встановлено в Києві, Росія може запустити безпрецедентну кількість безпілотників, щоб атакувати радар системи й гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, попри всі зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.
"У будь-якому випадку Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot стане так званим переломом у цій війні. Передача цієї системи є більш символічною для демонстрації рішучості Америки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначає видання.
Разом з тим, ліквідація Patriot може виявитися символічною для Путіна, який може дійти висновку, що знищення системи "було б гідним зусиллям виключно з пропагандистської точки зору".
Передавання Україні ЗРК Patriot
Нагадаємо, на брифінгу з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив передаваня Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. На думку очільника Білого дому, передавання Patriot не призведе до ще більшої ескалації з РФ.
Експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.
ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.
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