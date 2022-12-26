Путін може почати полювання на системи Patriot іранськими ракетами - Forbes

Видання підкреслює, що удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні - системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.

Очільник країни-агресорки Росії Путін може використати надану Іраном зброю й тактику країни, щоб знищити найдосконалішу систему, яку Захід надає Україні - системи Patriot.

Про це пише Forbes.

"Путін може використати надану Іраном зброю та іранську тактику в будь-якій спробі знищити український (наданий Україні Заходом - ред.) Patriot. Зокрема, він може спробувати відтворити перевірену в бойових діях стратегію, використану хуситами проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції під час війни в Ємені", - йдеться в повідомленні.

Раніше кремлівський диктатор заявив, що "Росія знищить систему Patriot" на тлі того, що країна-агресорка продовжує бомбардувати українські міста, використовуючи іранські безпілотники.

Видання підкреслює, що удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні - системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення.

"Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених у США. Не дивно, якщо іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки", - йдеться у матеріалі.

Forbes додає, що якщо Patriot буде встановлено в Києві, Росія може запустити безпрецедентну кількість безпілотників, щоб атакувати радар системи й гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, попри всі зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

"У будь-якому випадку Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot стане так званим переломом у цій війні. Передача цієї системи є більш символічною для демонстрації рішучості Америки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначає видання.

Разом з тим, ліквідація Patriot може виявитися символічною для Путіна, який може дійти висновку, що знищення системи "було б гідним зусиллям виключно з пропагандистської точки зору".

Передавання Україні ЗРК Patriot

Нагадаємо, на брифінгу з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив передаваня Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. На думку очільника Білого дому, передавання Patriot не призведе до ще більшої ескалації з РФ.

Експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

ППО Patriot, Українські війська навчатимуться азам керування в США