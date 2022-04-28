Путін може стати "раковою пухлиною" України - міністр оборони Великої Британії

Президент Росії Володимир Путін не досяг цілей в Україні, тому він може наказати своїм військам укріпитися на певних позиціях.

У Путіна завжди були амбіції для вторгнення в сусідню країну.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише видання The Guardian.

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“Звичайно, Путін, проваливши майже всі свої цілі, прагне втримати те, що він має… Зміцнюватися і закопуватися, як він це зробив 2014 року. Путін може спробувати консолідувати захоплені українські землі і "просто стати раковою пухлиною" України. Якщо ми хочемо, щоб цього не сталося, ми повинні допомогти Україні”, - сказав він.

Він також нагадав, що світ продовжить підтримувати Україну в боротьбі за незалежність.

“Я безперечно скажу, що ми підтримуємо суверенну цілісність України. Ми робили це весь час. Перш за все, давайте виведемо Росію з того місця, де вона наразі перебуває у своїх планах вторгнення. І допоможіть Україні вирішити проблему – пам’ятайте, що Мінська угода, яку Росія в основному розірвала, була спрямована на спробу повернути окуповані території (Донбас і Крим - ред.) Але головне тут – продовжувати підтримувати суверенну цілісність України та її здатність захищатися”, - додав він.

Раніше видання повідомило, що у найближчий місяць або близько того настане вирішальний період у війні, яку веде проти України Росія. Це станеться після того, коли до України прибуде військова допомога від Заходу.

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Нагадаємо, що у вівторок, 26 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін прийняв за довгим столом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який приїхав до Москві, щоб обговорити розв’язану Кремлем війну в Україні. Під час зустрічі з Антоніу Гутеррешем російський президент виправдовував розв’язану війну в Україні статутом ООН.