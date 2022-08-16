Путін може відмовитися від Криму та перевернути думку суспільства - політолог

Диктатор Путін може відмовитися від Криму для збереження своєї "репутації" та влади в Росії.

Російський фюрер Путін може відмовитися від Криму, щоб зберегти свою владу. Він зможе переконати в цьому суспільство.

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив політолог Максим Розумний.

За його словами, Крим для Путіна – дуже важливий. На окупації півострова він побудував свою легітимність після президентських виборів 2018 року. І жертвувати ним він не хоче. Проте російська пропаганда "вирішить" проблему патріотичних настроїв суспільства щодо півострова.

"Якщо буде потрібно для збереження влади, то російське телебачення розповість, що "не дуже й хотілось" мати Крим, є вищі інтереси. Коли мене питають, чи не буде Путін заручником патріотичних настроїв імперського реваншизму російського суспільства, я відповідаю, що ці речі чітко і безумовно керуються. Диригент перебуває в Кремлі", - зазначив Максим Розумний.

Він також додав, що змінити думку суспільства для пропаганди не важко.

"Тим паче, що є зараз одна мовчазна більшість - вона критично і скептично ставиться до нападу на Україну і навіть до історії з Кримом. У іншому випадку, буде інша мовчазна більшість на патріотичних позиціях, але буде терпіти і вважати, що треба як вождь сказав. Не кажучи вже про перспективу зміни режиму, коли хтось інший на противагу Путіну буде зобов’язаний все повернути на 180 градусів", - наголосив політолог.

Нагадаємо, українців, які проживають в Криму, закликали бути обережними і ховатися в разі небезпеки в обладнаних місцях і підвалах.

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