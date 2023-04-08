Путін може використати ядерну зброю: астролог назвав найнебезпечніший місяць весни

Хтось говорить, що він таким чином хоче схилити Захід до якихось перемовин, хтось говорить про те, що він готується до збройного протистояння з НАТО на території Білорусі і розміщує там ядерну зброю, щоб було легше бити по Польщі та Литві.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.

“Якщо буде застосована тактична ядерна зброя, то це відбудеться у травні або червні — це найнебезпечніший період, коли Путін буде розуміти, що він буде йти. Коли Путін побачить, що буде знищуватися вся історія його перемог, коли ми повністю будемо знищувати його армію, він може застосувати ядерну зброю. Найнебезпечніші місця — острів Зміїний, Асканія-Нова, Олешківська пустеля. Коли його зовсім не будуть слухати, він може вдарити по польському місту. Тому він погрожує фактичним перенесенням цієї зброї до Білорусі, хоча вона розташована там уже давно. Для Америки поки що все безпечно. Найнебезпечніша ситуація для Польщі та Литви”, - наголосив астролог.

Нагадаємо, що білоруські військові перекинули до кордону з Литвою щонайменше десять танків, а також іншу важку військову техніку.

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