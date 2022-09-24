Путін може використати ядерну зброю проти України: американський дипломат пояснив, чи вплине це на ЗСУ

Проте це не матиме суттєвого впливу на фронт, адже ЗСУ концентруються невеликими групами.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" сказав дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, екс-директор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Метью Брайза.

"ЗСУ не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на такий крок, ми побачили б нечувані, наджорсткі санкції з боку об’єднаного світу, які поховали б як російську економіку, так і путінський режим. Він може піти й по такому сценарію, але я думаю, що спочатку він просто спробує нас налякати", - пояснив дипломат.

Метью Брайза зазначив, що після такого НАТО різко відреагує на дії Росії та може почати постачати Україні серйозніше озброєння, ніж HIMARS. Йдеться про літаки та та озброєння, яке може знищити Чорноморський флот РФ.

Нагадаємо, експерт розповів про завдання ЗСУ, поки на фронті не з’явилися мобілізовані росіяни.

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