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Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя” - представник Сенату США

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Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя” - представник Сенату США

Getty Images

Президент Росії Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя”.

Все це відбувається на фоні того, що російська армія значних успіхів у війні з Україною не мала.

Про це в інтерв'ю Fox News повідомив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес.

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома. І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", — наголосив Боб Менендес.

Він також додав, що є загроза використання хімічної зброї, оскільки РФ вже робила це під час війни в Сирії. Та не отримала якоїсь належної реакції світу.

Нагадаємо, що Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Оріхові на Запоріжжі. Двоє людей загинули, четверо поранені.

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