Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя” - представник Сенату США

Президент Росії Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя”.
Все це відбувається на фоні того, що російська армія значних успіхів у війні з Україною не мала.
Про це в інтерв'ю Fox News повідомив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес.
"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома. І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", — наголосив Боб Менендес.
Він також додав, що є загроза використання хімічної зброї, оскільки РФ вже робила це під час війни в Сирії. Та не отримала якоїсь належної реакції світу.
Нагадаємо, що Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Оріхові на Запоріжжі. Двоє людей загинули, четверо поранені.
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