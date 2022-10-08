Путін може втратити владу: Подоляк спрогнозував "кримінальну революцію" в Росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в Росії може відбутись "кримінальна революція", а Путіна може усунути військовий криміналітет, адже в РФ зараз назріває скандал між Міноборони Росії та ФСБ.

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ

"Росія заходила з концепцією 3-денної або 7-денної війни. Проте війна триває уже 7 місяців, там оголосили мобілізацію, в РФ немає друзів у міжнародній спільноті. Росія по всьому світу шукає зброї та отримує іранські безпілотники, якими ще може хоч певний час воювати, але тут вже виникає питання, а що вони роблять взагалі? Ефект Путіна - це завжди був блеф та "понти". Спроба видати бажане за дійсність і їм це справді вдавалось, особливо серед європеських країн. Але РФ - це одне "потьомкінське село", за яким нічого немає", - наголосив Подоляк.

Радник Офісу президента зазначив, що зараз у Росії шукають винних у провалі так званої "спецоперації".

"І зараз є багато питань до Путіна. І військові, якщо б вони були рішучіші та розвернули свої гармати проти ФСБ. Бо російські військові зараз у складній ситуації через ФСБ. Це ж їхня розвідка говорила, що "Україна стоїть на колінах та готова з квітами зустрічати російську армію, Україна не чинитиме спротиву". Зараз ФСБ усі промахи хоче списати на російський генералітет. Але розвідувальну інформацію давала саме ФСБ", - пояснив Подоляк.

Михайло Подоляк зазначив, що в Росії зараз може відбутись "кримінальна революція".

"У Росії зараз може відбутись кримінальна революція. Але не класичного криміналітету, а військового, який заробляв на постачанні зброї, спецопераціях у Сирії, Центральній Африці. Ці люди можуть отримати контроль над Кремлем і тоді для життя Путіна може бути певна загроза. Все, що зараз відбувається в Криму, свідчить про те, що РФ втягується у тяжкий конфлікт і багато хто з них з цього не вийде", - пояснив Подоляк.

Затримання військових у Москві та конфлікт у владі РФ

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в Москві 8 жовтня розпочались арешти військових. До столиці РФ прибула "еліта" росгвардії, натомість військові угрупування приведені у стан бойової готовності.

Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що вибухи на Кримському мосту могли організувати самі росіяни, адже в РФ поглиблюється конфлікт між Міноборони та ФСБ. Вони звинувачують одне одного в провалі війни проти України.

Розвідка США вважає, що серед оточення Путіна вже навіть є особи, які прямо вказують диктатору на його провали у війні проти України.

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