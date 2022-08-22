"Путін може погрожувати і НАТО": у Німеччині відкинули пропозицію надати Україні більше зброї

У Міноборони Німеччини відреагували на заклики надати більше зброї Україні.
Там заявили, що це неможливо, "оскільки Путін може загрожувати і НАТО".
Про це пише DW.
Німецьке Міністерство оборони заявило, що нібито у них є зобов'язання перед НАТО, а якщо Альянс буде ослабленим - цим нібито скористається Путін.
"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", – зазначив представник німецького Міноборони.
Зазначимо, що у спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони - соціал-демократ Крістіан Клінк, представниця партії "Союз 90/ Зелені" Зара Нанніта та вільний демократ Александер Мюллер розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні. Німецькі депутати наголосили, що питання безпеки Європи зараз вирішується в Україні.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про своє спілкування з Путіним напередодні війни в Україні. Російський диктатор переконував німецького канцлера у тому, що Україна та Білорусь не можуть бути незалежними державами.
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