Путін може закінчити війну, але він у інформаційні бульбащці - Зеленський

Президент зауважив, що український народ не потерпить ультиматумів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін перебуває у інформаційній бульбашці.
Таку думку Зеленський висловив під час інтерв'ю ABC News.
Він наголосив, що народ України не готовий до капітуляції та ультиматумів.
"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці, він може сам закінчити війну, яку почав", - зазначив президент України.
В цьому ж інтерв'ю Зеленський попередив Захід, що Росія не зупиниться на Україні.
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