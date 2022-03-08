Путін може закінчити війну, але він у інформаційні бульбащці - Зеленський

Путін може закінчити війну, але він у інформаційні бульбащці - Зеленський

Президент зауважив, що український народ не потерпить ультиматумів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін перебуває у інформаційній бульбашці.

Таку думку Зеленський висловив під час інтерв'ю ABC News.

Він наголосив, що народ України не готовий до капітуляції та ультиматумів.

"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці, він може сам закінчити війну, яку почав", - зазначив президент України.

В цьому ж інтерв'ю Зеленський попередив Захід, що Росія не зупиниться на Україні.

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