Путін може "заморозити" війну, залишивши сухопутний коридор до Криму - генерал-майор СБУ

Наступною жертвою Росії може стати Молдова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін може "заморозити" війну проти України, залишивши сухопутний коридор до Криму.

Також читайте Окупанти підірвали боєприпаси на території Запорізької АЕС - Енергоатом

Про це розповів генерал-майор Служби безпеки України, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, пише 24tv.ua.

Ягун зазначив, що Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму. Однак ніхто в Україні не планує спостерігатиме, як забирають наші території та воюватимуть проти країни-агресорки.

"Спочатку у них була думка, щоб взагалі відділити Україну від моря. Зробити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я. У росіян величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік – два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу", - наголосив Ягун.

Генерал-майор Служби безпеки України наголосив, що новою жертвою Путіна після України може стати Молдова.

Нагадаємо, а мериканський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок.

Читайте також: