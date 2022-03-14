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Путін може "заморозити" війну, залишивши сухопутний коридор до Криму - генерал-майор СБУ

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Путін може "заморозити" війну, залишивши сухопутний коридор до Криму - генерал-майор СБУ

Наступною жертвою Росії може стати Молдова.

Президент країни-агресорки Володимир Путін може "заморозити" війну проти України, залишивши сухопутний коридор до Криму. 

Про це розповів генерал-майор Служби безпеки України, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, пише 24tv.ua

Ягун зазначив, що Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму. Однак ніхто в Україні не планує спостерігатиме, як забирають наші території та воюватимуть проти країни-агресорки. 

"Спочатку у них була думка, щоб взагалі відділити Україну від моря. Зробити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я. У росіян величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік – два і Молдова взагалі зникне з їхнього поля впливу", - наголосив Ягун. 

Генерал-майор Служби безпеки України наголосив, що новою жертвою Путіна після України може стати Молдова. 

Нагадаємо, американський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок.

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