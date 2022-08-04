Путін може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні: Кучма розповів, за яких умов і хто здатен зупинити Кремль

Погрози ядерною зброєю - це завжди серйозно.
До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися за наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі "відплату з того світу".
Про це сказав другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC News Україна.
"Погрози ядерною зброєю - це завжди серйозно. Можете повірити мені як людині, яка пів життя присвятила ракетним розробкам. Ядерна зброя - така річ, що все, що її стосується, це завжди серйозно. Думаю, ви мали на увазі не так серйозність, як реальність цих погроз. Стосовно конкретного прогнозу - я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю у це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі "відплату з того світу", - висловився Кучма.
На його думку, використати таку зброю Росія може проти США через особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет.
"Але ж Путін, що б він не розказував, прекрасно знає, що США йому не загрожують та першими не вдарять. Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель - є навіть такий термін у геополітиці "гарантоване взаємне знищення". Путін не самогубця", - висловився Кучма.
Водночас Кучма не виключає небезпеки застосування тактичної ядерної зброї проти України. Але в такому разі, як він наголосив, світу взагалі може не бути зовсім.
"Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш ніж десять років є головним двигуном дій Путіна. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати - ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, - то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю", - заявив Кучма.
За його словами, у цьому контексті Україна не може зупинити Путіна. Але наші західні союзники можуть.
"Я вже говорив, що превентивне оголошення санкцій могло стати чинником стримування Росії від вторгнення. Я впевнений, що чітке попередження Путіна з боку, наприклад, Сполучених Штатів, про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його. І я не виключаю, що по прямих каналах зв'язку таке попередження вже було зроблене. Тому що ставка аж надто висока", - підсумував Кучма.
Нагадаємо, у МЗС Росії заявили про загрозу прямого конфлікту між ядерними державами.
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