Путін може застосувати ядерну зброю: секретар РНБО назвав умову

Литвиненко вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, допоки його армія має перевагу на війні.

Президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні.

Про це секретар РНБО України Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю The Times.

Як заявив секретар Ради нацбезпеки, "ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

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За словами Литвиненка, така поразка може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії РФ та протестів у Москві.

Водночас секретар РНБО повідомив про відсутність вірогідності того, що Путін застосує ядерну зброю, допоки його армія має перевагу на війні.

Навіть якщо країна-агресорка застосує тактичну ядерну зброю, то це буде озброєння меншої потужності. Як зазначив Литвиненко, навряд чи Путін використає стратегічне ядерне озброєння, що майже напевно спровокувала б Третю світову війну, оскільки "він хоче жити".

Секретар РНБО Литвиненко також висловив думку, що поразка росіян на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ, що така поразка насправді є "перемогою".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям загрози з боку Росії та Китаю, що зростає.

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