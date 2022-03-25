Путін може застосувати ядерну зброю в людному місці в Польщі - екскомандувач НАТО в Європі

Путін може застосувати ядерну зброю в людному місці в Польщі - екскомандувач НАТО в Європі

Водночас він сумнівається, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі.

Про це заявив екскомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в ефірі CNN.

На його думку, російські війська в межах навчань моделюють ситуацію, в якій Росія починає програвати, тому що НАТО підтримує її супротивника. У цьому випадку Москва лякає ядерним ударом, який може спровокувати Третю світову. У результаті цього НАТО, мовляв, заявить, що не хоче ядерної війни і відступить.

"Якщо він (Путін – Ред.) дійсно хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він його застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі", - припустив Кларк.

Генерал також висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща розуміє всі загрози зі сторони Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

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