Путін може завдати ядерного удару по Києву: відомий окультист назвав дату

Точкою запуску можуть стати Білорусь або Крим, і трапитися це може трапитися вже зовсім скоро.

Російський філософ і окультист Андрій Космач вважає, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по Києву.

Про це він заявив у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

"Справді, така небезпека є. Вона звичайно не 100%-а, але вона дуже ймовірна. Загроза застосування тактичної ядерної зброї зберігатиметься протягом місяця з кінця другої декади жовтня до кінця другої декади листопада. Пік відбудеться у районі місячного затемнення, яке відбудеться 8 листопада. Це найбільша пікова ситуація. Імовірно, метою удару стане Київ", – заявив він.

За його словами, точкою запуску можуть стати Білорусь, Крим або акваторія Чорного моря.

"Якщо таке станеться, то точками запуску можуть стати території Білорусі та Криму, якщо Росія використовуватиме як носій "Іскандери", і акваторію Чорного моря, якщо Росія використовуватиме "Калібри". Ще раз. Така можливість є. Вона велика, але не критична", – сказав Космач.

Окультист також порадив намагатися не піддаватися паніці.

"У такій ситуації, звичайно, дуже важко щось радити, але моя найголовніша вам порада: не піддавайтеся паніці і не дозволяйте емоціям домінувати над розумом. У будь-якій ситуації пам'ятайте, що найголовніший ворог – це ви самі, хто породжує ці емоції", – підкреслив він.

Ядерні погрози та шантаж Росії

У Кремлі постійно шантажують Україну та весь світ своєю ядерною зброєю. Ситуацію з російським ядерним озброєнням моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Дотепер у Пентагоні повідомляють, що США поки не бачать ознак того, що Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагеддону. У Пентагоні вже прокоментували цю заяву.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини і пояснив, чому кремлівський диктатор не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Також радник голови Офісу президента України заявив, що ознаки внутрішнього конфлікту у Росії між силовиками свідчать про те, що ядерний шантаж Путіна є лише погрозами, яких не потрібно боятися.