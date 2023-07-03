Путін може застосувати ядерку з Білорусі і звинуватить Лукашенка з Пригожиним – білоруський доброволець

Доброволець нагадує, що Путін – КДБіст, який любить проводити операції під чужим прапором.

Після розміщення у Білорусі близько 8 тисяч "вагнерівців" там може бути сформоване угруповання для вторгнення до України. Бойовики Пригожина можуть доєднатися до російських та білоруських військових.

Про це заявив заступник командира білоруського полку Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук, передає "Укрінформ".

Чи можуть "вагнерівці" напасти з Білорусі на Україну

За його словами, найгірший сценарій для України був у лютому 2022 року, коли йшли колони на Гостомель і Київ. Доброволець не виключає, що такий сценарій може повторитися, якщо буде створено угруповання для вторгнення.

"Коли "вагнерівці" будуть сконцентровані там (у Білорусі. – Ред.) у тій кількості, яку називають, – близько 8 тисяч осіб, до них будь-якої миті можуть додати кілька десятків тисяч військових російської армії, 10 тисяч осіб з білоруської армії – і ось вам угруповання для вторгнення в Україну. І це є перманентною загрозою", – сказав Кабанчук.

Ядерна загроза

Військовий дивується, що в Україні чомусь мало обговорюється потенційна загроза застосування ядерної зброї, яку Росія планує розмістити в Білорусі.

Він нагадує, що Путін – КДБіст, який завжди діє під прикриттям і любить проводити операції під чужим прапором.

"У разі найжахливішого сценарію, коли буде дано наказ на застосування ядерної зброї, це буде списано на Лукашенка і ПВК "Вагнер" Пригожина. Для мене це абсолютно очевидно, але чомусь у вашому медійному полі на це майже не звертають уваги", – вважає заступник командира полку Кастуся Калиновського.

Нагадаємо, в березні 2023 року Володимир Путін оголосив, що погодився розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Росія та Білорусь 25 травня підписали документи про розміщення на території республіки російської нестратегічної ядерної зброї.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він похвалився, що має "ракети і бомби", які втричі потужніші за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Диктатор Лукашенко запевнив, що ядерна зброя в Білорусі "ніколи не буде використана".