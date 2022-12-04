Путін може зменшити свої апетити в Україні через військові провали — розвідка США

Путін не відмовиться від планів щодо захоплення України у довгостроковій перспективі

Російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своїх збройних сил в Україні та може на деякий час зменшити свої апетити щодо цілей війни.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії, повідомляє Reuters.

При цьому російський диктатор не змінив своїх стратегічних цілей щодо України, які він намагатиметься захопити в майбутньому.

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Вона зазначила, що зараз керівництво РФ може скоротити короткострокові цілі в Україні, щоб повернутись до захоплення сусідньої країни пізніше.

Хейнс заявила, що Росія швидко вичерпує свої військові запаси.

Вона заявила, що Путін вже знає про проблеми, з якими стикнулись його військові в Україні, але не відомо, чи він має повну картину стану своїх збройних сил.

"Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою" ", - сказала Хейнс.

Вона заявила, що Росія вдається до обстрілів енергосистеми України для того, щоб підірвати волю українців до опору.

"Я думаю, що ми не бачимо жодних доказів того, що воля українців підірвалася. При цьому економіка України дуже страждає", - зазначила вона.

Хейнс додала, що російський режим збереже владу у РФ навіть у випадку провалу війни проти України.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія навмисно жорстоко обстрілює українську цивільну інфраструктуру та населення.

Також ми інформували, що російські військові змінили тактику та завдають масованих ракетних ударів по українських містах.

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