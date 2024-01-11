Путін, можливо, збирається почати апокаліптичний напад – The Telegraph

Ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахну війна Росії з НАТО

У Росії лунають чутки про те, що незабаром вона може розпочати рішучий наступ в Україні, щоб переломити хід війни на свою користь. На думку експерта, у Росії єдиною зброєю, яка могла б допомогти в цьому в цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака.

Про це у своїй статті для The Telegraph пише ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон.

Росія може почати невдовзі рішучий наступ

Оскільки увага Заходу більше прикута до виборів у Британії та США, війна в Україні віддаляється з перших шпальт. Хоча багато хто на Заході описували війну як тупикову ситуацію, Кремль так не думав. Зараз у Москві лунають чутки про те, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, щоб переломити хід війни на користь Росії.

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Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від усіх диктаторів і держав-вигнанців, тоді як Україна насилу шукає і благає про артилерійські снаряди та ракети до ППО у своїх "союзників", які зайняті іншим.

Росія зосереджена, а Захід – ні

"У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі доставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами військової машини. Контраст між Сходом і Заходом не може бути чіткішим; Росія зосереджена, а ми – ні", – оцінює ситуацію де Бреттон-Гордон.

Тим часом Путіну невдовзі може знадобитися продемонструвати успіхи на місцях. На думку автора статті, президентські вибори в березні будуть повною фальсифікацією, а єдина справжня опозиція – Олексій Навальний – буде безпечно закрита.

"Це не означає, що автократ цілком залізний. Пам’ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його думках, а загибель цивільного населення, спричинена українськими атаками на кордоні, знову приверне увагу до стану війни", – йдеться в публікації.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков наполягав, що російські військові "зроблять усе, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її ліквідувати".

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Великий наступ навколо Харкова

Оскільки російські ультранаціоналісти закликають до великого наступу навколо Харкова, для президента РФ Володимира Путіна є явний стимул докласти всіх зусиль у своїй "спеціальній воєнній операції".

Проблема полягає в тому, що, на думку Інституту вивчення війни, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом". За оцінками аналітиків, "російське вторгнення на 15 кілометрів углиб та кілька сотень кілометрів завширшки було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би значно більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україна, найменше в Бєлгородській області".

Досягти успіху РФ допомогла б тактична ядерну зброя або хімічна чи біологічна атака

Як зауважив де Бреттон-Гордон, це не означає, що такий напад неможливий.

"Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще маємо побачити. На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія, яка могла б досягти цього в цей період часу, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії та небажання Заходу повністю взяти на себе зобов’язання захищати Україну, Путін може подумати, що на це варто піти", – припускає ексочільник підрозділу з хімічної зброї британської армії.

Він також зазначив, що як і радянський вождь Йосип Сталін, Путін має ненаситне его і прагне досягти величі будь-якою ціною. Де Бреттон-Гордон назвав "повними дурнями" тих на Заході, хто вірять, що після припинення вогню в Україні може відбутися повернення до "нормальності". Він додав, що ніхто з розумінням Кремля не вірить у впевненість у тому, що Путін припинить свій похід на Захід.

Якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років буде війна Росії з НАТО

"Дрейф у бік мілітаризації Російської держави та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу потрібно прокинутися, перш ніж вона почне діяти. Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – резюмував автор статті.

До слова, у США три комітети Палати представників Конгресу, очолювані республіканцями, оприлюднили документ із так званим планом перемоги в Україні. Повідомляється, що документ "має на меті відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, у якому ми виграємо, а Росія програє".

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