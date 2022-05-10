Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну у Придністров’ї - Сенат США

Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну у Придністров’ї - Сенат США

Президент РФ Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну на окупованій території Молдови.

Про це під час виступу у Сенаті повідомила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс.

За її словами, Путін може поширити бойові дії на частини території, яку в Молдові окупувала Росія - на Придністров’ї. Однак невідомо, чи вистачить для цього у очільника Кремля військового потенціалу.

За даними розвідки США, Путін планує вести довготривалу війну в регіоні, бо сподівається на те, що США та Європа втратять рішучість у протидії агресії від РФ.

А щоб продовжити протистояння з Україною Путін може ввести воєнний стан та мобілізувати сили.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів.

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