Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну у Придністров’ї - Сенат США

Президент РФ Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну на окупованій території Молдови.
Про це під час виступу у Сенаті повідомила очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс.
За її словами, Путін може поширити бойові дії на частини території, яку в Молдові окупувала Росія - на Придністров’ї. Однак невідомо, чи вистачить для цього у очільника Кремля військового потенціалу.
За даними розвідки США, Путін планує вести довготривалу війну в регіоні, бо сподівається на те, що США та Європа втратять рішучість у протидії агресії від РФ.
А щоб продовжити протистояння з Україною Путін може ввести воєнний стан та мобілізувати сили.
Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів.
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