Путін мріяв про це 8 років: Жданов пояснив, чому окупанти стоятимуть за Нову Каховку до останнього

Олег Жданов пояснив, у чому полягає стратегічне значення поки що окупованої Нової Каховки.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував помилкову інформацію про відступ російських військ із Нової Каховки на Херсонщині та пояснив, чому для кремлівського диктатора Володимира Путіна так важливо не втратити це місто.

Жданов наголосив, що на херсонському напрямку йде контрбатарейна боротьба, окупанти продовжують обстрілювати правий берег області.

"Стратегічне значення Нової Каховки для РФ – вони будуть за неї битися до останнього. Стоятиме наказ воювати на смерть, нікому нікуди не відступати і нічого не здавати. Каховська ГЕС регулює рівень води у водосховищі і за рахунок цього рівня води наповнюється Північнокримський канал, він починається прямо від греблі Каховської ГЕС. А Північнокримський канал – це вода в Крим, це те, про що мріяв Путін усі вісім років, поки не розпочав масоване збройне вторгнення до України", - пояснив експерт.

Він також нагадав, що коли окупанти взяли Нову Каховку, вони буквально першого ж тижня підірвали дамбу, відкрили шлюзи та пустили воду до Північнокримського каналу. За рахунок цього у Криму минулого року зібрали непоганий урожай рису – рисові поля заповнили водою із Каховської ГЕС.

Жданов також зазначив, якщо Збройні сили України підуть на Мелітополь у Запорізькій області – просто відріжуть шляхи постачання окупантів.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 23 березня Генеральний штаб опублікував інформацію про "вихід" усіх підрозділів російської армії із Нової Каховки, що на лівобережній Херсонщині. А перед цим вони пограбували місцеве населення, вкравши побутову техніку та дорогоцінності.

У той же вечір українське командування спростувало свою попередню заяву, пояснивши "некоректним використанням наявних даних".

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила помилкову заяву Генштабу тим, що насправді російська армія провела масову ротацію. Вона підкреслила, після виходу одних підрозділів армії Путіна із Нової Каховки в населений пункт зайшли інші.

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