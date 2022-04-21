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"Путін мусить дозволити гуманітарний коридор": Байден про ситуацію у Маріуполі

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"Путін мусить дозволити гуманітарний коридор": Байден про ситуацію у Маріуполі

Associated Press

Президент США Джо Байден наголосив, що російський диктатор Путін повинен дозволити гуманітарний коридор з Маріуполя. 

Також він наголосив, що виникають сумніви у тому, що РФ контролює місто. 

Про це американський лідер сказав під час брифінгу 21 квітня. 

"Є сумніви в тому, що РФ насправді контролює Маріуполь. Єдине, що ми знаємо, він мусить дозволити гуманітарні коридори для виходу людей. У такій ситуації будь-який голова держави так би зробив. Але поки немає впевненості у заявах про повний контроль над Маріуполем", - сказав Джо Байден. 

Нагадаємо, дізнатися про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя можна по українського радіо на частоті АМ 873 кгц (не FM). Спіймати можна через автомагнітолу.

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