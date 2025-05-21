Путін на Курщині: Центр протидії дезінформації викрив чергову інсценізацію Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російські пропагандистські ресурси активно поширюють повідомлення про візит Володимира Путіна до Курської області, але навмисно уникають згадок про бойові дії, які там фактично тривають.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Замість цього в новинах акцент зроблено на суто “цивільному порядку денному”: нібито зустрічі президента РФ із волонтерами, обговорення питань розмінування, допомоги біженцям та відвідування Курської АЕС.

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У ЦПД наголошують: така інформаційна тактика Кремля спрямована на створення ілюзії стабільності, миру й повного контролю над прикордонною територією.

“Уникання згадок про війну — це не випадковість, а продуманий сценарій, що має замаскувати реальний стан речей. Подібні “візити” — це політична вистава, яка має відвернути увагу росіян від поразок на фронті та втрат у прикордонних регіонах”, — йдеться в повідомленні ЦПД.

У відомстві наголошують, що російська аудиторія за допомогою таких візуальних маніпуляцій отримує спотворену картину подій, а Кремль продовжує використовувати “псевдомирний” образ Путіна як інструмент піару.

Нагадаємо, що російські засоби масової пропаганди стверджують, що президент Володимир Путін начебто відвідав Курську область. Водночас медіа брешуть, що російська армія повністю звільнила регіон.

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