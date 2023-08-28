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Путін на початку війни намагався вмовити Шольца визнати Крим російським

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін на початку війни намагався вмовити Шольца визнати Крим російським

Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Диктатор хотів провести закриті переговори без української делегації.

Російський диктатор Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення до України намагався переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца визнати “незалежними” Донецьку та Луганську області, а окупований Крим — частиною РФ.

Про це пише Bild з посиланням на відомості, які отримав журналіст Штефан Ламбі.

За стенограмою зазначеної розмови між Путіним та Шольцем, яка відбулася на дев’ятий день війни, диктатор висловив бажання вплинути на міжнародне сприйняття подій в Україні. Він висунув пропозицію про визнання Донецької та Луганської областей "незалежними", а окупованому Криму — частиною Росії. 

У стенограмі також зазначено, що Путін обговорював питання можливої зустрічі з представниками Німеччини, Франції та Росії для врегулювання конфлікту. Однак він поклав дві важливі умови для такої зустрічі: відсутність приводу для припинення вогню та обмеження учасників розмови лише канцлером Німеччини, президентом Франції та самим Путіним.

“Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, Путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не має бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського”, — розповідав Шольц Макрону.

Путін також намагався переконати Шольца в тому, що українська делегація поїхала до Польщі, “бо хотіла поговорити з президентом Сполучених Штатів, щоб отримати вказівки”.

Нагадаємо, що в США розглядають можливості для посилення військової допомоги Україні через продовження війни.

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Дата публікації
Перегляди
932
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