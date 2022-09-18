Путін на увесь світ підтвердив, що очолює терористичну державу і цілеспрямовано б'є по Україні - ГУР

Удари Росії по ЗАЕС, по Харківській ТЕЦ, по гідроспорудах у Кривому Розі – це прямий тероризм з боку країни та її керівництва.

Росія цілеспрямовано б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах України, щоб напередодні зими залишити мільйони людей без світла, тепла, транспортного сполучення.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Заяви путіна – це важливий аспект, тому що важливою складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності, коли терористи кажуть, що вони зробили злочин. путін, як лідер терористичної держави, підтвердив на весь світ свій статус і сказав, що росія цілеспрямовано б’є по об’єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах України. Напередодні зими, щоб залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", – наголосив представник воєнної розвідки України.

За словами Юсова, РФ нищить цивільну інфраструктуру України ще й тому, що давно не має належної кількості високоточної зброї.

"Росія стріляє по Україні ракетами класу Х – це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", – пояснив він.

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