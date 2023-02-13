Путін на виступі перед Федеральними зборами може оголосити новий наступ – російський політолог

Володимир Путін виступить з посланням перед Федеральними зборами РФ напередодні річниці вторгнення до України.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого може виступити з посланням перед Федеральними зборами РФ. Під час виступу російськи диктатор може оголосити про новий наступ на Україну.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів висловив російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.

"Найголовніше – це те, що він скаже стосовно планів щодо війни. Швидше за все, Путін анонсує новий наступ, який одразу й почнеться. Або ж почнеться напередодні. Потрібно, аби заява Путіна прозвучала на правильному тлі", – сказав політтехнолог.

Галлямов припустив, що російський диктатор захоче оголосити про наступ якось ефектно. Наприклад, у той момент, коли він виступатиме, на фронті мають їхати російські танки, летіти літаки, має бути чутно роботу артилерії.

Також, на думку Галлямова, кремлівський диктатор знову буде озвучувати абсурдні тези на кшталт: "Ми не хотіли воювати, нас змусили"; "НАТО – агресор"; "Українці – фашисти"; "Росія захищається".

Аббас Галлямов також зауважив, що попри можливе оголошення нового наступу у Росії банально вже немає ресурсів для реалізації "нової мети".

Так, політолог розповів, що понад тиждень тому одразу два російських опозиційних видання опублікували інформацію, яку їм "злили" у російському Міноборони.

"У повідомленні йдеться про те, що Росія готує план наступу. Але всі офіцери, які цим займаються, шоковані, адже ресурсів для наступу у Росії немає. І вже зараз очевидно, що російська армія зазнає невдачі", – повідомив Галлямов.

Раніше, за словами Галлямова, Міноборони не дозволяло собі висловлювати незгоду з Кремлем, а тут раптом організувало цілеспрямований "злив" інформації. Політтехнолог вважає, що це саме "злив", оскільки інформація з'явилася одразу у двох виданнях.

"Звичайно, це може бути спробою російських спецслужб обманути українців. Але мені здається, що все-таки це не так. Тоді це свідчення реального стану справ в армії", – наголосив Галлямов.

Він додав, що ще рік тому російський диктатор перемкнув політику в інший "регістр". Тепер його слова перестали мати значення.

"Путін може казати, що завгодно. Але якщо у нього немає можливості для наступу, тоді ці слова нічого не варті", – зазначив Галлямов.

Виступ Путіна перед Федеральними зборами 21 лютого

21 лютого президент Росії Путін може виступити з посланням перед Федеральними зборами РФ. Раніше цю дату анонсували ЗМІ, однак Кремль поки офіційно не підтвердив таку інформацію.

Наступного дня, 22 лютого, у Лужниках росіяни влаштують мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб.

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що під час виступу Путін знову погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає.

Читайте також: