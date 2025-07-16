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Сьогоднішні нічні обстріли України свідчать, що Росія надсилає світові, і зокрема США, послання, що вона не збирається зупинятися.

Про це заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк.

«Послання, яке росіяни надсилають решті світу, полягає в тому, що „ми продовжуємо“», — пояснив Кларк.

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Він сказав, що Росія «завдає ударів по містах по всій Україні як військового, так і цивільного характеру».

Кларк додав, що Москва також демонструє, що «не вражена» тим, що чула з Вашингтона досі. У виданні зауважують, що новий удар по Україні стався після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити «жорсткі тарифи» проти Росії, якщо мирної угоди не буде досягнуто протягом 50 днів. Він також оголосив про угоду щодо збільшення поставок зброї до України.

Нагадаємо, Повітряні сили України заявили, що Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету в результаті атаки, спрямованої переважно на енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, серед цілей РФ були Вінничина, Кривий Ріг і Харків.

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