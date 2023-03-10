Путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну - ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін надто впевнений у здатності своїх військових підкорити Україну. Однак його наміри досить сумнівні.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, пише NBC.

З його слів, Путін робить ставку на те, що російські війська зможуть переважати в Україні через жорстоку війну на виснаження, і він вважає, що "Україна для нього важливіша, ніж для нас".

Незважаючи на моральний стан та інші проблеми, з якими стикаються російські сили в Україні, "Путін дуже довгостроковий".

"Він переконаний, що зможе змусити час працювати на себе, що він може взяти українців цією війною на виснаження, що він може виснажити західних прихильників України. І він також певний час переконаний, що Україна для нього важливіша, ніж для нас", — сказав Бернс.

Нагадаємо:

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових "спецоперацією", метою якої є "демілітаризація і денацифікація України".

за оцінкою радника головнокомандувача ЗСУ генерала Віктора Назарова, війна в Україні може тривати ще щонайменше рік.

Раніше очільник військової розвідки Кирило Буданов заявляв про шанси для закінчення війни з поверненням усіх територій станом на 1991 рік вже влітку 2023 року.

Україна може здобути перемогу у війні до кінця 2023 року, якщо Захід передасть державі бойову авіацію. Таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес. Він зауважив, що на перемогу без західних винищувачів доведеться чекати від трьох до п'яти років.

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