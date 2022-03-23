Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

Диктатор також дав доручення Центробанку РФ визначити порядок проведення таких платіжних операцій.

Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Про це пишуть пропагандистська російські ЗМІ.

"Ухвалено рішення в найкоротші терміни перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі... Росія продовжить постачати газ за обсягами та цінами в укладених раніше контрактах", - заявив Путін.

Диктатор також дав доручення Центробанку РФ у тижневий термін визначити порядок проведення таких платіжних операцій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). У відповідь на агресію Кремля низка цивілізованих країн світу (США, Велика Британія, країни ЄС, Японія та інші) ввели проти РФ безпрецедентні економічні санкції, зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля.

Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту.

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