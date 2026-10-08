Путін наказав "генералу Армагеддону" знищити 7 мостів у Києві — The Telegraph розкрив деталі

Один із останніх ударів по мосту у Києві / © Getty Images

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Росія готується посилювати удари по Києву та його критичній інфраструктурі, зокрема по мостах через Дніпро. У Кремлі роблять ставку на тиск на цивільне населення після того, як наступ російських військ на Донбасі зіткнувся з серйозними труднощами.

Про це йдеться у колонці The Telegraph.

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Автор матеріалу стверджує, що Володимир Путін знову залучив генерала Сергія Суровікіна, відомого як «генерал Армагеддон», який раніше командував російськими силами у Сирії та був пов’язаний з кампанією масованих ударів по цивільній інфраструктурі.

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За оцінкою видання, нинішня логіка Кремля полягає в тому, щоб перенести основний тиск із поля бою на українські міста і спробувати підірвати стійкість цивільного населення взимку.

Чому Росія б’є по мостах Києва

The Telegraph звертає увагу на сім мостів через Дніпро у столиці, які мають критичне значення для автомобільного та залізничного сполучення.

На думку автора, масштабне пошкодження переправ могло б суттєво ускладнити логістику не лише всередині Києва, а й у значній частині північної України.

Саме тому удари по мостах і енергетичній інфраструктурі можуть стати одним із головних елементів російської зимової кампанії.

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У матеріалі зазначається, що Київ останнім часом перебуває під майже безперервними атаками ракет і безпілотників. Росія дедалі частіше намагається бити не лише по військових цілях, а й по інфраструктурі, від якої залежить повсякденне життя міста.

У Росії проблеми з наступом і людським ресурсом

The Telegraph пов’язує зміну тактики з ситуацією на фронті. Російський наступ на Донбасі, за оцінкою видання, протягом останніх місяців просувається повільно і коштує РФ великих втрат.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що лише за один тиждень російські війська втратили понад 10 тисяч військовослужбовців.

Автор матеріалу наголошує, що навіть якщо конкретні цифри ще потребують підтвердження, Росія платить високу ціну за обмежені територіальні здобутки.

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Окремою проблемою для Кремля стає поповнення армії. Залучати достатньо контрактників стає складніше, а нова масштабна мобілізація може мати серйозні політичні наслідки всередині РФ.

Саме тому, на думку The Telegraph, Путін намагається досягти переламу іншим шляхом — через системний тиск на українські міста.

Уразливе місце України — ППО

Видання також звертає увагу на дефіцит боєприпасів для української протиповітряної оборони, насамперед ракет до систем Patriot.

Москва, як вважає автор, усвідомлює цю проблему і намагається використовувати її, дедалі активніше атакуючи інфраструктуру, яка забезпечує роботу Києва та інших міст.

У The Telegraph вважають, що головне питання зараз полягає не лише в тому, чи зможе Україна втримувати окремі міста на Донбасі, а й у тому, чи вистачить Європі та Великій Британії політичної витривалості продовжувати масштабну підтримку Києва.

Автор закликає Захід різко збільшити постачання Україні ракет ППО, радарів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Також у матеріалі пропонується обговорювати ширше використання можливостей НАТО для захисту цивільної та критичної інфраструктури України без безпосереднього вступу Альянсу у війну.

The Telegraph підсумовує, що Кремль намагається перевести війну у площину виснаження цивільного населення. Якщо масовані удари по Києву та інших містах дадуть Росії бажаний ефект, Москва, на думку автора, лише посилюватиме таку тактику.

Під прицілом мости не лише у Києві

Росія останнім часом посилила удари по мостах через Дніпро і, ймовірно, розширює цю кампанію за межі Києва. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

6 жовтня російські війська атакували міст через Дніпро у Запоріжжі, через що рух переправою тимчасово зупинили. Аналітики нагадують, що місто є важливим транспортним вузлом для української логістики на півдні країни.

В ISW вважають, що удари по мостах у Києві та Запоріжжі мають не лише військову мету. Вони також можуть бути спрямовані на ускладнення життя цивільного населення, пошкодження інфраструктури та створення постійного відчуття небезпеки.

У Києві 3 і 4 жовтня російські дрони атакували Північний міст. Було пошкоджено дорожнє полотно, тепломагістраль і контактну мережу тролейбусів, а рух транспорту тимчасово обмежували.

Аналітики ISW раніше зазначали, що систематичні удари по київських мостах можуть бути частиною ширшої кампанії, покликаної ускладнити сполучення між берегами Дніпра та логістику столиці.

Водночас інженер-проєктувальник Андрій Корецький наголошував, що вивести з експлуатації великі київські мости одним або навіть кількома влучаннями дронів надзвичайно складно.

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