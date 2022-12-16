Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку вторгнення РФ – WSJ

У Кремлі все спростовують та називають нісенітницею.

На початку війни президент Росії Володимир Путін дав завдання голові Чечні Рамзану Кадирову вбити президента України Володимира Зеленського та зайняти урядові квартали Києва.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників української розвідки та СБУ.

У статті наводяться слова секретаря РНБО України Олексій Данілова, який сказав, що передбачувана посада президента, високопоставлене та бажане завдання були "своєрідним бонусом, який вони призначили Кадирову".

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Видання послалося на дані української розвідки і повідомило, що за три тижні до повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова до Москви для "вироблення стратегії". Вже 25 лютого кадировці зайшли до України трьома колонами бронетехніки.

Українські розвідники перехопили відеозапис, на якому окупант з високою посадою повідомляє лідерові Чечні, що "час рівно 00:00, ми починаємо рух – понад 1500 людей особового складу, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці".

Відомо, що першу з трьох груп кадировців майже повністю було знищено на підступах до Києва. Дві інші групи були вимушені перегрупуватися та припинити наступ, так і не дійшовши до української столиці.

Після поразки своїх бійців Кадиров доручив розпочати приховану мобілізацію. За даними журналістів, чеченські чиновники та релігійні лідери у громадських місцях, наприклад, спортзалах та ігрових клубах пропонували до 300 тис. руб. на місяць за участь у війні. Місцеві жителі та правозахисники повідомили, що вербували "найбільш вразливих". Йдеться про чоловіків із боргами, судимостями та тих, кого вважали геями та погрожували їм ув’язненням.

Згодом кадировські бойовики взяли на себе роль так званих загороджувальних загонів, аби завадити регулярним війська РФ втекти з фронту. Кадировців відправляли до захоплених міст та сіл України, де вони влаштовували допити, жорстоко катували місцевих та обшукували, намагаючись виявити партизанів.

У статті також описані відносини Кадирова з Путіним. Відомо, що президент РФ "протягом десятиліть витрачав величезний російський бюджет на підтримку" лідера Чечні та зміцнення його впливу в регіоні. Анонімний ексчиновник Кремля розповів, що Путін спілкується з Кадировим особисто, а не через помічників, як це зазвичай відбувається з іншими російськими губернаторами.

На цю статтю вже відреагували у Кремлі. Так, спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав "повною нісенітницею" твердження The Wall Street Journal, що Путін нібито доручив Кадирову ліквідувати Зеленського на початку війни.

Нагадаємо, в серпні видання Washington Post писало, що Путін планував швидко захопити Україну, вбити Зеленського, а російська армія мала б дійти до західних областей, які президент РФ вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".

Дещо раніше, у травні, Зеленський сам повідомляв, що вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на нього, які готували росіяни.

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