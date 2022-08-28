Путін наказав мобілізувати 137 тисяч людей: військовий експерт розповів про наміри диктатора

Попри те, що впродовж шести місяців окупанти тисячами гинуть у війні проти України, кремлівський диктатор Путін збільшує армію на 137 тис.

Чого він намагається досягнути, розповів військовий експерт Денис Попович.

"Вочевидь, Путін не може офіційно оголосити мобілізацію, адже у суспільства це викличе цілком логічне запитання: "Якщо ми пів року усіх перемагали та знищили три українські армії, то чому зараз відбувається мобілізація?" - каже Попович.

на його думку, збільшення армії має закрити два питання: поповнити втрати, яких росармія зазнала в Україні та підготувати певний резерв, щоб потім його вкинути у подальші бої проти української армії.

Однак, щоб зібрати таку кількість особового складу, на думку військового експерта, потрібно не менше 6 місяців. Так, лише навесні вони зможуть на щось розраховувати.

"Їх треба зібрати, злагодити, навчити, підібрати офіцерів, щось сформувати. Це справа не на один тиждень, і не на один місяць. А далі зима – важкий сезон для ведення певних наступальних дій. Щоб більш широко підготувати, я думаю, там є приціл на весну", - сказав експерт.

Він також наголосив, що у армії окупантів дуже велика нестача офіцерів. Про це свідчить проблеми з комплектуванням 3 армійського корпусу для відправлення в Україну. Так, були доволі різні цифри щодо угрупування: починали з 80 тис, зупинилися на 15 тис, а зараз - до 10 тис. Цю кількість наразі перекидають на територію України.

"Якщо у них були проб з 15 тисячами, уявіть, які можуть бути проблеми зі 137 тис. Вони будуть кратно збільшені. Поза сумнівом, їм потрібен час, щоб усе це зреалізувати, - сказав експерт.

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив таку думку, що на Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка скине "московський імперіалізм". За його прогнозами, нові широкомасштабні дії між Україною та РФ можуть виникнути як через півроку-рік, так і через 5-10 років.

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