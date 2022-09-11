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Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни - Bellingcat

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Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни - Bellingcat

Фото: Пресслужба Кремля

Російський диктатор Володимир Путін розчарувався у власній армії.

Він наказав російським олігархам створювати приватні військові кампанії нібито для "нового етапу війни", який відбудеться у жовтні

Про це йдеться у повідомленні відомого розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва. 

Грозєв заявив, що є інформація про те, що російським олігархам та державним корпораціям наказали створити свої ПВК, оскільки диктатор Путін розчарувався у власній армії. 

"Кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні". Що таке новий етап, етап 5?", - зауважив Грозєв. 

Нагадаємо, Жданов підтвердив, що лист Міноборони РФ, який виклав до Мережі один з опозиційних російських політиків, справжній. Російська влада дійсно знає, що втрати окупантів в Україні сягнули 50 тис. осіб вбитими.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9264
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