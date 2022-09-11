Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни - Bellingcat

Він наказав російським олігархам створювати приватні військові кампанії нібито для "нового етапу війни", який відбудеться у жовтні.

Про це йдеться у повідомленні відомого розслідувача, керівника Bellingcat Христо Грозєва.

Грозєв заявив, що є інформація про те, що російським олігархам та державним корпораціям наказали створити свої ПВК, оскільки диктатор Путін розчарувався у власній армії.

"Кожній державній корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для "нового етапу в жовтні". Що таке новий етап, етап 5?", - зауважив Грозєв.

He says it's all because of corruption and incompetence in the army ("the mercenaries were scammed of their pay"). But is again very optimistic, says each government corporation and oligarch are told to set up their own PMC for "new stage in October". — Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2022

Нагадаємо, Жданов підтвердив, що лист Міноборони РФ, який виклав до Мережі один з опозиційних російських політиків, справжній. Російська влада дійсно знає, що втрати окупантів в Україні сягнули 50 тис. осіб вбитими.

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