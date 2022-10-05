Путін наказав прийняти у федеральну власність Запорізьку АЕС - документ

Очільник Кремля Володимир Путін доручив долучити до федеральної власності РФ об'єкти Запорізької АЕС.

Про це йдеться у тексті документу.

Свій указ російський очільник назвав "Про особливості правового регулювання у галузі використання атомної енергії на території Запорізької області". Згідно з ним, акціонерному товариству "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" "нададуть дозвіл (ліцензію) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії відповідно із законодавством Російської Федерації у сфері використання атомної енергії".

У пункті №3 указу йдеться про те, щоби забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії ЗАЕС та іншого майна, необхідного для "здійснення її діяльності".

Згідно з текстом, нагляд та використання атомної енергії ЗАЕС визначено до 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС.

Згодом в МАГАТЕ заявили, що Ігор Мурашов більше не працюватиме на атомній станції.

Читайте також: