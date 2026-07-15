Путін наказав узяти Запоріжжя: чому російський наступ почав сипатися

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

У Запоріжжі, розташованому приблизно за 17 кілометрів від зони бойових дій, близько 700 тисяч людей намагаються продовжувати звичайне життя під постійною загрозою російських атак. Водночас українські військові заявляють, що наступ РФ на півдні вдалося майже зупинити, а окремі групи окупантів, які проникають у тил, швидко знищують.

Про це йдеться в репортажі німецького видання WELT.

У місті повітряні тривоги, вибухи та атаки безпілотників стали частиною повсякденності. Поки в одному районі люди відпочивають біля Дніпра, за кілька кілометрів російські військові намагаються просуватися на північ, ховаючись від українських дронів.

Реклама

Запорізька область є однією з чотирьох областей України, які Росія оголосила анексованими 2022 року, хоча не контролює їх повністю. У грудні 2025 року Володимир Путін віддав наказ захопити Запоріжжя.

Водночас, за оцінками українських військових та аналітиків, російське просування на південному напрямку останнім часом суттєво сповільнилося.

Командир із позивним «Клінтон», який служить поблизу Запоріжжя, розповів, що ситуація на фронті змінюється щотижня, однак наразі лінія бойового зіткнення залишається відносно стабільною.

«Росіяни вважають, що кожен клаптик землі, на який ступив хоча б один їхній солдат, уже належить їм, навіть якщо це тривало кілька хвилин. Окремі групи іноді діставалися нашого тилу, але ми знищували їх протягом кількох годин», — сказав він.

Реклама

За словами військового, на окремих ділянках українським силам також вдалося відтіснити російські підрозділи. Водночас можливості подальшого просування залежать від кількості та якості озброєння.

«Це війна технологій. Іноді нова технологія працює на нашу користь, але через кілька місяців противник до неї адаптується», — зазначив «Клінтон».

Одним із найефективніших засобів України нині залишаються безпілотники середньої дальності. Вони дають змогу бити по російській логістиці в тилу, ускладнюючи постачання військ та окупованого Криму.

Український військовий аналітик Владислав Урубков із фонду «Повернись живим» заявив, що стратегія України на півдні має дві цілі — зупинити росіян і створити умови для майбутніх контрнаступальних дій.

Реклама

«Зараз ми практично зупинили наступ росіян, їхні успіхи різко скоротилися. Тепер потрібно зробити так, щоб їхні солдати не отримували їжу, воду, пальне, зброю та боєприпаси. Тоді ми зможемо досягти успіху», — сказав він.

У WELT зазначають, що серед російських військових блогерів останнім часом посилився песимізм щодо ситуації на південному фронті. Вони визнають складне становище російських військ і називають наступ «затяжним і дорогим проникненням без значного успіху».

За оцінкою видання, російські сили майже не просуваються на півдні, на окремих ділянках втрачають позиції та стикаються з проблемами в логістиці через українські дрони. Тому наразі їм, імовірно, бракує сил для захоплення Запоріжжя.

Водночас постійні атаки виснажують цивільне населення. Через часті й тривалі повітряні тривоги частина шкіл проводить заняття у підземних приміщеннях. Протягом одного дня, 13 липня, у Запоріжжі повітряну тривогу оголошували дев’ять разів, а одна з них тривала 15 годин.

Реклама

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни посилюють удари по місту через відсутність успіхів на фронті.

«Звичайно, люди втомилися від нескінченних тривог і атак. Але вони не здаються. Запоріжжя залишається сильним», — сказав він.

За словами Федорова, близько 70% російських атак по регіону здійснюються безпілотниками, решта — ракетами та керованими авіабомбами. Частина міста також перебуває в зоні досяжності російської артилерії.

Попри постійну небезпеку, у Запоріжжі продовжують працювати громадський транспорт, магазини та лікарні. Мобільні вогневі групи патрулюють місто на автомобілях із кулеметами та засобами радіоелектронної боротьби.

Реклама

Раніше повідомлялось, що на Олександрівському напрямку ЗСУ досягли чергових успіхів у ході контратак, які проводяться за підтримки посилених ударів середньої дальності по тилах ворога. За наявними даними, ЗСУ могли деокупувати шість населених пунктів і зачистити 120 квадратних кілометрів території.

Новини партнерів