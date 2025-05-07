Володимир Путін та удар по Києву «Орешніком» / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на атаки ЗСУ у Москві в День перемоги.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash з посиланням на джерела.

Російські пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел, ЗСУ в Москві начебто готують «провокації, серйозніші від ударів дронами». Зазначається, що відповідь на них буде серйозною і, ймовірно, безпосередньо торкнеться Києва.

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«Як стало відомо Mash, Володимир Путін дав вказівку МО РФ визначити цілі у Києві для удару „Орешніком“. Схоже, перемир’я не буде», — йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива Путіна про триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги є актуальною. Водночас спікер диктатора пригрозив, що Росія дасть адекватну відповідь, якщо Україна продовжить спроби ударів у цей період.

Нагадаємо, вперше Росія атакувала Україну новою балістичною ракетою «Орешнік», яка здатна нести ядерний заряд, 21 листопада 2024 року. Тоді росіяни вдарили по Дніпру. Ракета мала кілька боєголовок, але не мала вибухівки, тому завдала невеликої шкоди.

Хоча Путін стверджував, що «Орєшнік» є міжконтинентальною балістичною ракетою та унікальною розробкою, експерти кажуть, що це ракета середньої дальності і є модифікацією РС-26 «Рубіж».